Almanya'da resesyon kabusu! Her 10 şirketten 4'ü küçülme bekliyor
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), 2023’e yönelik beklenti anketini açıkladı. Ülkedeki şirketlerin yüzde 40’ı bu yıl resesyon beklentisi içerisinde olduklarını dile getirdi.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), ülkede faaliyet gösteren 2549 şirketle anket yaptı. Anketten her 10 şirketten dördünün bu yıl resesyon beklentisi içinde olduğu sonucu çıktı.
EN KARAMSARI İNŞAAT SEKTÖRÜ
Alman sanayisini de etkiliyor. Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 39'u 2023'e kötümser bakıyor. Benzer tablo, hizmet sektöründe de göze çarpıyor. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 32'si yılı olumsuz görüyor. Ankete göre, inşaat sektöründe de oldukça kötümser hava hâkim. Bu sektörde resesyon beklentisi yüzde 54 seviyesinde.
KÖTÜ DURUMDAKİLERİN ORANI ÇOK YÜKSELDİ
Gayri safi milli hasıla hızının ortalamadan düşük gerçekleşeceğine inanan şirketlerin oranı ise ankete göre yüzde 35. Öte yandan şirketlerin sadece yüzde 32'si 2022 sonu itibarıyla iş durumunun bir önceki yıla kıyasla daha iyi olduğuna inanıyor. Daha kötü durumda olduğunu söyleyen firmaların oranı ise bir önceki yıla kıyasla üçte birlik bir artışı işaret ediyor.
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