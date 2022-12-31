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MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2023, Türkiye Yüzyılının öncü yılı olacaktır

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Giriş Tarihi: 31.12.2022 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: 2023, Türkiye Yüzyılının öncü yılı olacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bahçeli “2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, Lider Ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı halinde tecelli edecektir” dedi.

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