İran'da yoğun kar yağışı: Tasarruf için okullar tatil edildi
İran’da yoğun kar yağışı ve soğuk nedeniyle artan enerji ve gaz tüketiminden tasarruf sağlamak için bazı eyaletlerde okulların yanı sıra devlet kurumları ile ofisler tatil edildi. Ülkede ilk ve orta okulların sınavlarının ertelendiğini, lise sınavlarının ise planlanan zamanda yapılacağı açıklandı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Elborz Vali Yardımcısı Kaveh Hedadipur, yaptığı açıklamada, eyaletindeki tüm okul, ofis, kurum ve kuruluşlar ile bankaların enerji ve gaz tüketimini azaltmak amacıyla çarşamba günü tatil edildiğini söyledi.
Hedadipur, lise ve üniversite ders sınavlarının ise planlandığı tarihte yapılacağını kaydetti.
Perşembe günü de tüm bankaların kapalı olacağını belirten Hedadipur, tüm kurum, kuruluş ve ofislerin cumartesi gününe kadar ısıtma sistemlerini kapatmaları gerektiğini ifade etti.
EĞİTİM ÇEVİRİM İÇİ YAPILACAK
Çaharmahal-Bahtiyari Eyaleti Eğitim Halkla İlişkiler Sorumlusu Erşad Şakoli ise yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı, soğuk hava ve kayganlaşan yollar nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyi okulların tatil edildiğini, eğitimin çevirim içi yapılacağını belirtti.
Şakoli, ilk ve orta okulların sınavlarının ertelendiğini, lise sınavlarının ise planlanan zamanda yapılacağını sözlerine ekledi.
Erdebil Eyaleti Vali Yardımcısı Kazım Debir de eyaletlerindeki tüm idari personelin yarın uzaktan çalışmasına karar verildiğini kaydederek, 40 santimetre kalınlığa ulaşan karın, trafiğin aksamasına ve bazı sanayi sitelerinin kapanmasına neden olduğunu aktardı.
Debir, karın ardından yağan yağmurla birlikte şiddetli soğuğun başladığını, gaz ve enerji tüketiminde tasarrufa gitmek için böyle bir karar alındığını söyledi.
Semnan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hamidi, soğuk hava nedeniyle gaz ve enerji tüketiminin arttığını, bu konuda tasarruf sağlamak için perşembe günü tüm devlet kurum ve kuruluşlarının tatil edildiğini duyurdu.
Hamidi, tüm vatandaşlardan enerji tüketimini azaltmalarını, özellikle ısıtma cihazlarının ısı derecesini düşürmelerini istedi.
SICAKLIKLAR 8 İLA 10 DERECE ARASI DÜŞECEK
Öte yandan İran Meteoroloji Kurumu, yarıdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında düşeceğini açıkladı.
Ülkenin güneyindeki çiftçilere uyarıda bulunan kurum, Kirman ve Sistan-Beluçistan eyaletlerinde portakal, Buşehr'de domates, İlam'da ise mısır ve nergis hasadının hızlandırılmasını istedi.
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