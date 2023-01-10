İran’da yoğun kar yağışı: Tasarruf için okullar tatil edildi

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Elborz Vali Yardımcısı Kaveh Hedadipur, yaptığı açıklamada, eyaletindeki tüm okul, ofis, kurum ve kuruluşlar ile bankaların enerji ve gaz tüketimini azaltmak amacıyla çarşamba günü tatil edildiğini söyledi.

Hedadipur, lise ve üniversite ders sınavlarının ise planlandığı tarihte yapılacağını kaydetti.

Perşembe günü de tüm bankaların kapalı olacağını belirten Hedadipur, tüm kurum, kuruluş ve ofislerin cumartesi gününe kadar ısıtma sistemlerini kapatmaları gerektiğini ifade etti.