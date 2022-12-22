Rusya’dan ABD’ye ’Patriot’ mesajı: Sadece çatışmaları uzatacak

"ABD'NİN KARARI SADECE SAVAŞI UZATIR"

ABD'nin 'Patriot' kararının sadece savaşı uzatacağını söyleyen Putin, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak. Amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil, tam tersine bu savaşı bitirmek. Bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi elbette." dedi.

BATILI ÜLKELERE SERT SÖZLER: "HIRSIZLIĞA ALIŞMIŞLAR"

Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" dedi.