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Rusya'dan ABD'ye 'Patriot' mesajı: Sadece çatışmaları uzatacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.12.2022 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022
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Rusya’dan ABD’ye ’Patriot’ mesajı: Sadece çatışmaları uzatacak

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatı hakkında "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak." açıklamasında bulundu. S300 hava savunma sistemlerinin Patriotlardan çok daha iyi olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın karşı koyabileceği oldukça eski bir silah sistemi." dedi. Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını da hedef alarak, "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde, Rusya ile süren savaşın başından bu yana ilk kez ülkesinden ayrılmış ve ABD'ye gitmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

PUTİN: "PATRIOTLAR ESKİ S300'LER DAHA İYİ"

Söz konusu açıklamaları Rus basınına değerlendiren Putin, Patriot hava savunma sistemlerinin 'eski' olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı Patriot hava savunma sistemi, Rusya'nın karşı koyabileceği oldukça eski bir silah sistemi. Bizim S300'lerimiz daha iyi" diye konuştu.

"ABD'NİN KARARI SADECE SAVAŞI UZATIR"

ABD'nin 'Patriot' kararının sadece savaşı uzatacağını söyleyen Putin, "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak. Amacımız askeri çatışma çarkını döndürmek değil, tam tersine bu savaşı bitirmek. Bunun için çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi elbette." dedi.

BATILI ÜLKELERE SERT SÖZLER: "HIRSIZLIĞA ALIŞMIŞLAR"

Putin, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat uygulamasını "sömürgeciliğin devamı" olarak tanımlayarak "Hırsızlığa ve çalmaya alışmışlar" dedi.

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