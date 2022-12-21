Zelenskiy Beyaz Saray’da Joe Biden tarafından karşılandı! Savaşın ardından ilk ziyaret ABD’ye! İşte ilk açıklamalar ve görüntüler

ZELENSKİY'DEN ABD'DE İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington DC'ye varmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugün Washington'dayım. Yakında olan zaferimizi kazanmak için iş birliğimiz sürüyor. ABD'lilere, Başkan'a ve Kongre'ye ihtiyaç duyulan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Ukrayna'nın savunma dayanıklılığını ve gücünü artırmak için çok sayıda görüşme yapacağım. Ayrıca, ABD ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkileri, ABD Başkanı Joseph Biden ile görüşeceğiz. Gelecek yıl, tüm halkımızla sahip olduğumuz bütün topraklara Ukrayna bayrağı ve özgürlükle dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.