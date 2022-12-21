ABD'den Ukrayna'ya "Patriot" ile 1,85 milyar dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 300 gündür Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya'nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi.