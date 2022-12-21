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ABD'den Ukrayna'ya "Patriot" ile 1,85 milyar dolarlık yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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ABD’den Ukrayna’ya Patriot ile 1,85 milyar dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

ABD, Ukrayna'ya ilk kez Patriot hava savunma sistemi gönderecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın 300 gündür Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya'nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı aktarıldı.

Yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya ABD Savunma Bakanlığı stoklarından Patriot hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık askeri teçhizat ile Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 850 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

ABD'nin Ukrayna'ya toplam askeri yardımı son yardım paketi ile 21.9 milyar dolara ulaşacak.

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