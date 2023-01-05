Son dakika: Almanya Ukrayna’ya Patriot verecek





Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar'dan Andreas Schwarz Alman basınına yaptığı açıklamada, Fransa'nın hamlesinden sonra hükümetin "inisiyatifi ele alması" gerektiğini aktarmıştı.





Almanya Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Norveç'in başkenti Oslo'ya yaptığı ziyarette sırasında, "Geçmişte, Ukrayna ordusuna desteğimizi her zaman duruma göre şekillendirdik. Şimdi Fransa hafif zırh sistemleri tedarik etmeye karar verdi ve ABD de aynısını yapmayı planladığını belirtti. Bu kesinlikle Almanya'yı da etkileyecektir" demişti.