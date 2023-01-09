İngiliz ordusunda ’şişman asker’ krizi! Ordunun çeyreği görev yapamayacak durumda

İngiltere'de yapılan bir araştırma ile ordudaki büyük kriz ortaya çıkarıldı. Buna göre, Her 4 İngiliz askerinden birisi şişman hatta obez... Bu durumun orduda ciddi bir sağlık krizine neden olma ihtimaline dikkat çekilirken komuta kademesindeki zafiyeti deşifre ettiği belirtildi.