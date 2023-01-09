İngiliz ordusunda 'şişman asker' krizi! Ordunun çeyreği görev yapamayacak durumda
İngiltere ordusunun eski komutanlarından Richard Kemp, yapılan araştırmadaki 'şişman asker' sayısının çokluğuna dikkat çekti. 4 askerden birinin görev yapamayacak kadar şişman hatta obez olduğu belirtilirken, orduda lider zafiyetinin olduğuna da değinildi.
Eski komutanlardan Richard Kemp, verilerin alarm niteliğinde olduğunu belirtirken lider zafiyetine dikkat çekti. Afganistan'da İngiliz askerlere öncülük ettiği bilinen Kemp, "Askerlerin sağlığının bozulmasına izin vermek, ihtiyaç halinde silahların veya tankların bozulmasına yol açacak ihmalkarlıktan farksız" ifadelerini kullandı.
TİP 2 DİYABET-YÜKSEK TANSİYON
Verilerde göre, İngiliz ordusunda 2010'dan bu yana 5200 fazla kilolu asker tıbbi nedenlerle askerlik görevini yapamayacak hale geldi. Zorunlu fiziksel testlerden başarısız olan ve 191 kiloya ulaşan bir askerin de olduğu ifade edildi.
Bine yakın askerin 114 kiloyu aşarak fiziksel olarak askerlik yapamaz hale geldiği için ordudan çıkarıldı. Çok sayıda askerde Tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon görüldüğü belirtildi.
Eski ordu komutanlarından Lord Dannatt, özellikle aktif görevi biten yaşlı askerler arasında obezitenin çok yaygın olduğunu, ancak genç askerlerin önemli bölümünün de sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle aktif göreve uygun olmadığını vurguladı.
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