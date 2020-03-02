Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Son gelişen teknolojilerle birlikte ordular daha modernize hale geliyor. Birçok ülkede askeri harcamalara toplamda milyarlarca dolara denk gelen harcamalar yapılıyor. Askeri istatistik sitesi Global Fire Power tarafından dünya askeri güç sıralaması yayınlandı. Peki, en güçlü ordu hangi ülkede? İşte dünya askeri güç sıralaması…