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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar 2020 dünya askeri güç sıralamasını merak ediyor. İnternette en güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte o soruların cevabı...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 15:25
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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

En güçlü ordu hangi ülkede? 2020 Dünya askeri güç sıralaması merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Son gelişen teknolojilerle birlikte ordular daha modernize hale geliyor. Birçok ülkede askeri harcamalara toplamda milyarlarca dolara denk gelen harcamalar yapılıyor. Askeri istatistik sitesi Global Fire Power tarafından dünya askeri güç sıralaması yayınlandı. Peki, en güçlü ordu hangi ülkede? İşte dünya askeri güç sıralaması…

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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?