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Herkes bu soruya yanıt arıyor! En güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar 2020 dünya askeri güç sıralamasını merak ediyor. İnternette en güçlü ordu hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte o soruların cevabı...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 15:25
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