Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ten skandal İslamofobi itirafı! Sıradanlaşmaya başladı, alıştık
Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullanan Fransız yazar Michel Houellebecq için yaptığı açıklamayla şaşkına çevirdi. Bakan Moretti, "Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık." sözleriyle adeta Fransa'daki Müslüman düşmanlığını itiraf etti.
Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye konuşan Dupond-Moretti, Houellebecq'e yönelik suç duyurusu askıya alındığı için değerlendirme yapma imkanının olduğunu belirtti.
Fransız yazar Michel Houellebecq
"Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık. Oysa ki 15 yıl önce bu tür söylemleri kınamak için ön saflarda olurduk." diyen Dupond-Moretti, Amerikalı siyaset bilimci Hannah Arendt'in "kötüyü sıradanlaştırmak" ifadesine atıfta bulunarak Houellebecq'e tepki gösterdi.
Fransız Adalet Bakanı, "'Müslümanlar diğerleri gibi Fransız olamıyor.' demek tahammül edilemez. Bu söylemler nefret üretiyor ve sahip olduğum bütün değerlere aykırıdır." dedi.
Houellebecq, Front Populaire dergisinin son baskısında Müslümanları kastederek, "Silahlanan kişiler var, tüfek tedarik ediyorlar, atış stantlarında ders alıyorlar. Tüm bölgeler, İslami kontrol altına alındığında direniş eylemlerinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Camilerde ve Müslümanların uğrak yeri olan kafelerde terör saldırıları ve silahlı saldırılar olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, açıklamaları nedeniyle Houellebecq hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra şikayetini geri çekmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
- 2023 yılında şans kapılarını kıracak burçlar! Ne kapı ne duvar dayanır! İşte yeni yılın en şanslı burçları!
- AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI: 2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? İÜ AUZEF güz dönemi telafi sınavı hangi tarihte yapılacak?
- DSİ 1273 personel alımı 2023: KADRO DAĞILIMI VE ŞARTLAR! Devlet Su İşleri personel alımı başvuru ne zaman?
- ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...
- 2023 Ocak FED toplantısı ne zaman? FED FAİZ KARARI hangi tarihte belli olacak, beklentiler ne yönde?
- Ehliyet affı son dakika 2023: Meclis'e geldi mi? 1 milyon sürücü için ehliyet affı ne zaman çıkacak? İŞTE SON DURUM...
- EYT'li için emeklilik tarihi netleşiyor! O tarihte ekran açılacak! 2000 sonrasına 3600 ve 5000 prim reçetesi! Staj başlangıç, yurt dışı, askerlik borçlanması...
- 2023 Kimlik yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Kimlik yenileme, değiştirme randevusu nasıl alınır?
- MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef ilk finalisti Kıvanç Karadeniz kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Çanakkale'de deprem mi oldu? 9 Ocak Ege Denizi depremi merkez üssü ve şiddeti! AFAD SON DEPREMLER
- Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...