Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti’ten skandal İslamofobi itirafı! Sıradanlaşmaya başladı, alıştık

Fransız yazar Michel Houellebecq

"Tepki vermem uzun zaman aldı. Neden? Çünkü bu tür söylemler sıradanlaşmaya başladı. Alıştık. Oysa ki 15 yıl önce bu tür söylemleri kınamak için ön saflarda olurduk." diyen Dupond-Moretti, Amerikalı siyaset bilimci Hannah Arendt'in "kötüyü sıradanlaştırmak" ifadesine atıfta bulunarak Houellebecq'e tepki gösterdi.