Savaşın seyrini değiştirecek iddia! 4 firari İngiliz askeri savaş sebebi olabilir

UKRAYNA'DAKİ YABANCI LEJYON ASKERLERİ

Öte yandan hükümet Liz Truss'ın açıklamalarına tedbirli yaklaştı ve başbakanlık ofisi İngiliz vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmekten kaçınmaları gerektiğin söyleyen açıklamalar yapmaya devam etti. Ordu ise Ukrayna'dan gelen saflara katılma çağrılarının aktif görevdeki ordu personeli için asla söz konusu olamayacağının altını defalarca çizdi.

19 yaşındaki kaçak askerin bir arkadaşı basına yaptığı açıklamada, arkadaşının törensel görevlerden sıkıldığını ve 'gerçek' askerlik yapmak istediğini anlatırken bütün gün kürklü şapkalarla ayakta dikilmek istemediğini söylediğini iddia etti.

İngiltere'den Ukrayna'ya giden emekli profesyonel askerler arasında paraşütçü birliklerinde görev yapmış, anti tank mühimmatı kullanmayı bilen özellikle de çok sayıda keskin nişancı (sniper) olduğu tahmin ediliyor.