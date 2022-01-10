İngiltere’de o grup eski askerlerden ordu kurdu! Savaş çağrısı sokağa döktü

HEDEFTE POLİSLER DE VAR

İngiliz güvenlik güçlerinin içeriden çökertilmesi gerektiğini söyleyen bir grup üyesi, elinde 600'den fazla pedofili ve mason polis memurunun isminin olduğu bir liste bulunduğunu da iddia etti.

Yaklaşık bir ay önce kurulduğu öğrenilen örgütün, iki haftadan bu yana şiddet eylemlerine hazırlık için egzersiz yaptığı öğrenildi.