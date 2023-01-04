İngiltere'de gıda krizi büyüyor! 2005'ten sonraki en büyük artış yaşanıyor
Ekonomik krizle birlikte taze gıda sıkıntısı da yaşamaya başlayan İngiltere'de Aralık ayı verileri açıklandı. Britanya Perakende Konsorsiyumu, 2005 yılından bugüne kadar gıda fiyatlarındaki en büyük artışın yaşandığını belirtti.
İngiltere'de taze gıda fiyatları, Aralık ayının başlarında 2005'ten bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.
Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Aralık ayının başlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.
BRC verilerine göre Aralık ayında mağaza fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 arttı. Kasım ayında fiyatlar yıllık yüzde 7,4 yükselmişti. Mağaza enflasyonunun gerilemesinde gıda dışı fiyatlarda yıllık artışın Aralık ayında yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e gerilemesi etkili oldu.
Aralık ayında taze ve dayanıklı gıda fiyatları bir arada değerlendirildiğinde, gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 yükseldi. Kasım ayında artış oranı yüzde 12,4 seviyesindeydi. Aralık ayında dayanıklı gıda fiyatları yıllık yüzde 11,0 arttı.
BRC verileri 1-7 Aralık tarihleri arasında toplandı.
ÇÜRÜMÜŞ ETLERİ TAZE DİYE SATTILAR
İngiltere aylardır bitmek bilmeyen bir gıda krizinin pençesinde. Geçtiğimiz haftalarda ülkede Rusya Ukrayna savaşının yarattığı tedarik krizi, kuş gribi vakalarındaki artışla çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı. Tedarik sorunları nedeniyle temel gıdalara erişim sorunun yaşandığı ülkede "yumurta kıtlığı" başlamıştı.
Artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde yumurtaya erişimde büyük zorluk yaşanırken, kuş gribi tehlikesi de son darbeyi vurmuştu. Ülkede genelinde milyonlarca kümes hayvanı, kuş gribi tehlikesi nedeniyle itlaf edilmişti.
Telef olan milyonlarca kümes hayvanının yarattığı krizin bir diğer yüzü ise Noel kutlamalarında ortaya çıktı. Geleneksel olarak hindinin tüketildiği Noel kutlamalarında İngiliz vatandaşlar, ürünlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Çoğu zincir marketin, hindi stoklarının tükenmesi nedeniyle dondurulmuş ürünleri yeniymiş gibi etiketleyerek raflara sürdüğü anlaşıldı. Derin dondurucularda aylar boyu bekletilen ürünler, zincir marketler tarafından çözüldükten sonra son kullanma tarihi ileri atılarak satışa çıktı.
Taze veya yeni dondurulmuş hindi aldıklarını düşünen İngilizler ise Noel yemeklerini yapmak için ürünü açtıklarında hayatlarının şoklarını yaşadı. Hindilerin sarardığı ve morarmış olduğu görülürken, etlerden gelen koku ise inanılmazdı.
Bazı vatandaşlar, soğuk olduğu için koku alamadıkları ürünü fırına vermelerinin ardından mide bulandıran bir durumla karşılaştı: Isıyı gören hindilerden çürümüş et kokusu geliyordu.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda durumun ciddiyeti anlaşıldı. Bekletilmiş ürünlerdeki renk değişimlerine rağmen kurallara uygunmuşçasına satılan hindiler, İngilizleri isyan ettirdi. Çok sayıda kişi, Noel yemeklerinin mahvolduğunu ve bayram kutlamalarında aç kaldıklarını söyledi.
Ülkedeki zincir marketlerin bozulmuş hindi satmış olmasıysa, gıda krizinin bir parçası olarak değerlendirildi.
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