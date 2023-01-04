İngiltere’de gıda krizi büyüyor! 2005’ten sonraki en büyük artış yaşanıyor

İngiltere'de taze gıda fiyatları, Aralık ayının başlarında 2005'ten bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de taze gıda fiyatları Aralık ayının başlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en büyük yıllık artış oldu.