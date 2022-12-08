İngiltere’de iflas salgını! Kepenk kapatanların oranı yüzde 60 arttı: Kış zor geçecek

"RESTORANLARI OLDUKÇA ZOR BİR KIŞ DÖNEMİ BEKLİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mazars Ortaklarından Rebecca Dacre, "İngiltere'de restoranlarda iflaslar salgın dönemindekinden daha fazla. Maliyetlerdeki artış, kredi maliyetlerindeki yükseliş, zayıflayan tüketici talebi oldukça olumsuz bir birleşim oluşturuyor. Restoran sahipleri bu zamana kadar bu kadar negatif unsurun bir araya geldiğini görmedi. Normal koşullarda Noel dönemi işletmeler için destekleyici bir dönemdir. Restoranları oldukça zor bir kış dönemi bekliyor." ifadelerini kullandı.