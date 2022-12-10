İngiltere’de yumurta kıtlığı! NFU'den uyarı: “Bu sadece başlangıç”
Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tedarik krizi, İngiltere’de kuş gribi vakalarındaki artışla çok daha büyük boyutlara ulaşmıştı. Ülkede haftalardır tırmanan yumurta krizi gün geçtikçe daha da kötü bir hal alıyor. Sosyal medyaya yansıyan haberler, raflarda yaşanan temel gıda açlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
İngiltere'de gıda krizinin boyutu büyüyor. Geçen aylardan bu yana, tedarik sorunları sebebiyle temel gıdalara erişim sorunun yaşandığı ülkede "yumurta kıtlığı" başlamıştı.
YUMURTA KITLIĞI KESİNLEŞTİ
Tedarik sorunları ve artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde yumurtaya erişimde büyük zorluk yaşanırken, kuş gribi tehlikesi de son darbeyi vurmuştu. Ülkede genelinde milyonlarca kümes hayvanı, kuş gribi tehlikesi sebebiyle itlaf edilmişti.
İngiliz vatandaşlar, artık marketlerde yumurta bulmanın imkansız hale gelmesi nedeniyle isyan etti. Marketlerde yumurta raflarının günlerdir boş olduğunu söyleyen İngilizler, yumurtaya ulaşmanın adeta imkansız hale geldiği söyledi.
Yaşanan yumurta kıtlığı, ülke basınına da yansıdı. İngiliz gıdasının tehdit altında olduğunu duyuran manşetlerde kıtlık yaşanması muhtemel diğer ürünlerin domates, salatalık ve armut olduğu belirtildi.
"BU SADECE BAŞLANGIÇ"
İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği'nden (NFU) de ülkedeki tedarik sorunları ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Ülkenin büyük bir gıda arzı kriziyle karşı karşıya kaldığını belirten NFU, mevcut yumurta kıtlığının "sadece başlangıç olabileceğini" söyledi.
Birliğin Başkanı Minette Batters, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Korkarım, İngiliz meyve ve sebze tedarikinin geleceği tehlikedeyken, ülke daha fazla gıda arzı krizine doğru uyurgezerlik yapıyor." dedi.
Batters, "Küresel dalgalanmanın dünyanın gıda üretiminin istikrarını, gıda güvenliğini ve enerji güvenliğini tehdit ettiği bir zamanda İngiliz gıdası tehdit altında." ifadesini kullandı.
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