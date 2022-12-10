İngiltere’de yumurta kıtlığı! NFU’den uyarı: “Bu sadece başlangıç”

Birliğin Başkanı Minette Batters, BBC Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Korkarım, İngiliz meyve ve sebze tedarikinin geleceği tehlikedeyken, ülke daha fazla gıda arzı krizine doğru uyurgezerlik yapıyor." dedi.

Batters, "Küresel dalgalanmanın dünyanın gıda üretiminin istikrarını, gıda güvenliğini ve enerji güvenliğini tehdit ettiği bir zamanda İngiliz gıdası tehdit altında." ifadesini kullandı.