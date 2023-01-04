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89 Rus askeri nasıl öldü? Rusya Ukrayna saldırısının şifresini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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89 Rus askeri nasıl öldü? Rusya Ukrayna saldırısının şifresini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füzeli saldırısında Donetsk Bölgesinde Makeyevka'da ölen Rus askeri sayısının 89 olarak tespit edildiğini açıkladı. Bilgilendirmede saldırıya neden olan ihmale de yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füzeli saldırısında Donetsk Bölgesinde Makeyevka'da ölen Rus askeri sayısının 89 olarak tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırının gerçekleşme nedenini de duyurdu.

"RUS ASKERİ TELEFON KULLANDI"

Bilgilendirmede, bir Rus askerinin izinsiz şekilde cep telefonu kullanması ile Ukrayna tarafından yerlerinin tespit edilmesi sonucu olayın gerçekleştiği bildirildi.

Konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ilk yapılan açıklamada 63 askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurulmuştu.

NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz günlerde Donetsk bölgesine Ukrayna ordusu tarafından füzeli saldırı düzenlenmişti.

Ukrayna, Donetsk'teki füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Ukrayna ordusuna göre, saldırıda 300 kişi de yaralandı.

Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

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