Ekonomik krizdeki İngiltere’de grev büyüyor! Gösteri ve yürüyüşler ülke geneline yayıldı

İNGİLTERE VE GALLER'DE 70 BİN ÜNİVERSİTE ÇALIŞANI, İSKOÇYA'DA ÖĞRETMENLER GREVE GİTTİ

İngiltere'de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 24, 25 ve 30 Kasım'da üç günlük greve gitti.

Ülke genelinde 150 üniversitede on binlerce öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi. Üniversite çalışanları, grevin son gününde başkent Londra'da büyük çaplı bir yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de yürüyüşe destek verdi.