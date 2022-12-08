08 Aralık 2022, Perşembe
Ekonomik krizdeki İngiltere'de grev büyüyor! Gösteri ve yürüyüşler ülke geneline yayıldı
41 yılın en yüksek enflasyon seviyesini gören İngiltere'de halk sokağa döküldü. İngiltere'deki ekonomik kriz nedeniyle on binlerce işçi isyan ederken, peş peşe grev kararları geldi. Kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başkent Londra'nın yanı sıra ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:27
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