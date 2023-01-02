Son dakika: Ukrayna Rus askeri tesisini ABD füzesiyle vurdu: 63 asker hayatını kaybetti





HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD'nin Ukrayna'ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.



Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.



C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005'te 18'inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27'nci Topçu Alayı, 3'üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.