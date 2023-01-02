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Son dakika: Ukrayna Rus askeri tesisini ABD füzesiyle vurdu: 63 asker hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Son dakika: Ukrayna Rus askeri tesisini ABD füzesiyle vurdu: 63 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın Makiyivka bölgesi yakınlarındaki Rus askerlerinin bulunduğu geçici bölgeyi altı HIMARS füzesiyle vurduğunu duyurdu. Saldırıda 63 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi. Ukrayna tarafı ise saldırıda 400 Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Makiyivka bölgesini 6 HIMARS müzesiyle vurduğunu ve saldırıda 63 Rus askerinin öldüğünü açıkladı.

Rusya, ayrıca 2 füzenin düşürüldüğünü belirtti. Ancak, Ukrayna'nın açıkladığı rakam bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Donetsk'in işgal altındaki bölgelerinde Rusya'nın atadığı üst düzey yetkili Daniil Bezsonov ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Meslek okuluna Amerikan MLRS HIMARS roketleriyle büyük bir saldırı oldu. Ölü ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" diye konuştu.

Diğer taraftan, Rus yönetimi yılbaşı gecesi Makiyivka'yaen az 25 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Makiyivka'daki saldırıdan birkaç saat sonra ise Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıları başlamıştı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, 31 Aralık'ta Ukrayna'daki savunma sanayisi tesislerini havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu belirten Konaşenkov, bu tesislerin Rusya'ya karşı "terör saldırıları" gerçekleştirmek için kullanılan İHA'ların üretiminde yer aldığını kaydetti.



"TERÖR SALDIRILARI PLANLARI BOZULDU"

Tesislerle birlikte İHA'ların depoları ve fırlatma alanlarının da vurulduğunu dile getiren Konaşenkov, "Saldırılar hedefine ulaştı. Kiev rejiminin yakın gelecekte Rusya Federasyonu'na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozuldu" dedi.

HIMARS FÜZE SİSTEMİ HAKKINDA

Amerikan Kara Kuvvetlerinin dolaylı atış gücünün en kritik parçalarından HIMARS roket sistemleri, 1970'lerde geliştirilmiş paletli askeri araçlara takılan M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi'nin modernize edilmiş versiyonu olarak Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Obüs toplarının menzili 38 kilometre iken ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı HIMARS sistemleri80 kilometre menzili ile daha geniş bir alanda cephedeki askerlere savunma kabiliyeti sağlıyor.



HIMARS sistemleri 227 milimetrelik 6 güdümlü füze taşıyan bir poda sahip ancak bu sistemlere ABD'nin Ukrayna'ya vermediği ve menzili 300 kilometreyi aşan Kara Kuvvetleri Taktik Füze Sistemleri (ATTACMS) mühimmatını taşıyan bir pod da takılıyor.

Söz konusu roket sisteminin diğer bir özelliğinin de hassas güdümü olduğu belirtilirken, hedefine atış yaptıktan sonra yüksek performanslı aracı ile dakikalar içinde atış yaptığı noktadan uzaklaşabiliyor.

C-130 uçağı ile taşınabilen HIMARS roket sistemi ilk kez 2005'te 18'inci Hava İndirme Tümenine bağlı 27'nci Topçu Alayı, 3'üncü topçu taburuna konuşlandırıldı.



Bu sistem ilk kez 2010'da Afganistan'da, daha sonra terör örgütü DAEŞ'e karşı Irak'ta kullanıldı. Rakka operasyonu sırasında ABD ilk kez bu sistemleri 2017'de Suriye'ye de geçici olarak konuşlandırdı.

ABD'nin envanterindeki HIMARS'ların birim fiyatı 5,1 milyon dolar civarında ve ABD dışında Ürdün, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Romanya'da bulunuyor.

Biden'ın kararıyla, Avrupa'da HIMARS sistemine sahip ikinci ülke ise Romanya'nın ardından Ukrayna oldu.

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