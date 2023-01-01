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Rusya Ukrayna savaşında son durum! 31 füze 12 hava saldırısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Rusya Ukrayna savaşında son durum! 31 füze 12 hava saldırısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir gün içinde Ukrayna'ya toplam 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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