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Sürücüsü uyuyan Tesla'yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Sürücüsü uyuyan Tesla’yı 15 dakika boyunca polis kovaladı! İnanılır gibi değil ama gerçek...

Almanya'da kullandığı Tesla marka otomobili otopilot moduna alıp uyuyan sürücüyü 15 dakika boyunca polis kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti. Yaşanan olay sonrası sürücünün ehliyetine el konuldu. İşte detaylar...

Almanya'da bir sürücü, Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, dur ihtarına uymayan otopilot modundaki aracı 15 dakika boyunca kovaladı.

SÜRÜCÜ UYUDU POLİS KOVALADI

Almanya'da otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı. Bavyera eyaletinde yer alan Bamberg şehri yakınlarındaki A70 otobanında bir sürücü Tesla marka aracını otopilot moduna alarak direksiyon başında uyudu. Polis, söz konusu aracı durdurmak istedi fakat sürücü polislere yanıt vermedi.

15 DAKİKA SONRA UYANIP KENARA ÇEKTİ

Sürücüyü uyandırmakta başarısız olan polis, saatte 110 kilometre hızla otopilot modundaki aracı kovaladı. Yaklaşık 15 dakika sonra araç sürücüsü uyanarak aracı kenara çekti.

DİREKSİYONA AĞIRLIK BAĞLAMIŞ

Bamberg polisi tarafından 29 Aralık'ta yapılan açıklamada, 45 yaşındaki sürücünün kontrol esnasında "uyuşturucu etkisi altındaymış" gibi tepkiler verdiği aktarılarak, sürücünün aracın güvenlik sistemini ellerinin direksiyonda olduğuna inandırmak için ağırlık kullandığı ifade edildi.

Sürücünün karayolu trafiğini tehlikeye atmakla suçlandığı aktarılan açıklamada, mahkemeye kadar sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi. Tesla ve polis arasındaki kovalamaca kimsenin yaralanmadığı da açıklandı.

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