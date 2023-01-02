İngiliz basınında Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Başkan Erdoğan korkusu! Provokatif haberde skandal ifadeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşı, gaz kısıtlaması, esir takası ve tahıl sevkiyatlarındaki başarılı diplomasi trafiği İngilizleri korkuttu. Türkiye'nin gücünün küresel olarak arttığını gören İngiliz basınından Financial Times Gazetesi provokatif haberlere başladı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan gazete, yaptığı haberde skandal ifadelere yer verdi.
Uluslararası ekonomik durgunluk ve siyasi krizlere rağmen Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde doğru politikalarla hareket etmesi ve bu süreçte bile Başkan Erdoğan'ın popülaritesinin düşmemesi yaklaşan 2023 seçimleri öncesi İngiltere'yi tutuşturmuş durumda.
Seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını belirten İngiliz Financial Times Gazetesi, farklı alanlarda çalışan editör, muhabir ve yazarlarına 2023 ile ilgili öngörülerini sorduğu haberde yine Türkiye aleyhine skandal ifadeler kullanarak büyük bir manipülasyona imza attı.
İNGİLİZLERİN ERDOĞAN ÇARESİZLİĞİ
Haberde Türkiye ile ilgili bölümde yer alan "Türkiye'nin Haziran seçimlerinde Erdoğan dönemi sona erecek mi?" sorusuna yanıt veren FT Türkiye muhabiri Laura Pitel'in ifadesi İngilizlerin Başkan Erdoğan karşısındaki çaresizliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
SATIR ARASINDA SKANDAL MESAJLAR
Pitel, seçimi Başkan Erdoğan'ın kazanacağını ifade ederken, satır arasında verdiği skandal mesajlarla algı operasyonu çabası içerisine girdi. Pitel soruya yanıtında, "Recep Tayyip Erdoğan azalan popülaritesine karşın iktidarda kalmak için adil ya da hileli bir yöntemler yağmuruna başvuracak. İktidarını üçüncü on yıla genişletmesi, Türkiye'nin zaten sorunlu olan ekonomisinde ağır sonuçlara yol açacak, yaşam standartlarındaki düşüşü kötüleştirecek ve kişisel özgürlüklere daha fazla sınırlama getirecek." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU ÜZERİNDEN OPERASYON ÇABASI
Financial Times ayrıca, YSK üyelerine hakaret nedeniyle ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı cezayı Başkan Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalıştı.
İmamoğlu'nu seçimlerde Erdoğan'ın rakibi olarak pazarlayan İngilizler, mahkemenin verdiği kararın "tepki" yaratabileceğini belirterek muhalefeti bu konuda kışkırtma çabası içerisine girişti.
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