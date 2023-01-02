ABD’den dünyayı sarsan iddia: Çin savaşa hazırlanıyor

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da Çin ve Tayvan arasında süregelen krizin savaşa dönüşme endişesi gündemde... Emekli ABD ordusu Korgenerali ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Çin ordusunun savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Pekin yönetiminin Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünü vurgulayan McMaster, Çin'in müdahale sinyalleri verdiğini iddia etti.