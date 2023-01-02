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ABD'den dünyayı sarsan iddia: Çin savaşa hazırlanıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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ABD’den dünyayı sarsan iddia: Çin savaşa hazırlanıyor

Dünyada 'Bir savaş daha mı çıkıyor?' endişesine neden olan olaylar dizisinin ardından Emekli ABD Ordusu korgenerali ve eski ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster'dan korkutan açıklamalar geldi. McMaster, Çin'in savaşa hazırlandığını iddia etti.

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir yandan da Çin ve Tayvan arasında süregelen krizin savaşa dönüşme endişesi gündemde... Emekli ABD ordusu Korgenerali ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Çin ordusunun savaş hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Pekin yönetiminin Tayvan'ı kendi toprağı olarak gördüğünü vurgulayan McMaster, Çin'in müdahale sinyalleri verdiğini iddia etti.

"HAZIRLIKLAR YAPILIYOR"
Katıldığı televizyon programında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e işaret ederek, "Yaptığı açıklamalarda Tayvan'ı da dahil ederek Çin'i kendi bakış açısıyla yeniden bütünleştireceğini açıkça ortaya koydu." diyen McMaster, "Hazırlıklar yapılıyor." dedi.

ABD'YE UYARI
Çin'in halihazırlda 1,6 trilyondan fazla savunma harcaması yaptığını vurgulayan McMaster, ülkesi için de bir uyarıda bulundu.

Ulusal güvenliğe daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini çünkü Çin ile savaşa yanıt vermenin "çok daha maliyetli" olacağını belirtti.

Çin, yalnızca ekonomik ve finansal açıdan değil, aynı zamanda fiziksel olarak, ordusuyla giderek daha saldırgan hale geldi. Bence asıl rahatsız edici olan, Şi Cinping'in Çin halkını savaşa hazırlıyor olması." diye ekledi.

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