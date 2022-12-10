New York Times’tan dikkat çeken Türkiye analizi: Rusya’yla enerji bağlarını güçlendiriyor

ANKARA'NIN ROLÜ ARTIYOR

Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığı hatırlatılarak ortaya konulan çabalar için, "Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası" tespitinde bulunuldu.

Dünya enerji ticaretinde Ankara'nın artan rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.