New York Times'tan dikkat çeken Türkiye analizi: Rusya'yla enerji bağlarını güçlendiriyor
Türkiye'nin enerji alanındaki rolü, ABD basınında gündem oldu. New York Times gazetesi, Batılı ülkelerin aksine Ankara ile Moskova'nın gelişen ilişkilerine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda ilerlediği belirtilirken, geçiş için boğazlarda bekleyen gemiler anımsatıldı.
ABD'li New York Times gazetesi, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji bağlarının gittikçe güçlendiğine dikkat çektiği bir haber kaleme aldı.
Ukrayna'ya yönelik Rus saldırılarına karşı çıkan Avrupa ülkelerinin, artan fiyat artışları ve olası kıtlıklar karşısında Rusya'nın petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için harekete geçtiği belirtilirken, Türkiye'nin ise Rusya ile enerji bağlarını derinleştirdiği vurgulandı.
TÜRKİYE TİCARET MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e işaret edilen haberde, "Her iki ülkenin başkanları, Türkiye'nin Rus gazı için bölgesel ticaret merkezine nasıl dönüştürülebileceğini konuştu. Türkiye, önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan (nükleer) santrale ek olarak Rusya'nın tasarlayıp finanse ettiği ikinci nükleer santralin inşa edilmesini önerdi" denildi.
ANKARA'NIN ROLÜ ARTIYOR
Türkiye'nin Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında önemli bir konumda yer aldığı hatırlatılarak ortaya konulan çabalar için, "Türklerin, uzun süredir devam eden büyük bir enerji merkezi olma girişiminin bir parçası" tespitinde bulunuldu.
Dünya enerji ticaretinde Ankara'nın artan rolünün, Avrupa Birliği'nin deniz yoluyla taşınan Rus ham petrolüne yönelik ambargosu ve yine Rus petrolüne ABD öncülüğünde tavan fiyat uygulamasıyla birlikte bu hafta belirgin bir şekilde ortaya çıktığına dikkat çekildi.
PETROL TANKERLERİ İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI'NDAN GEÇMEK İÇİN İZİN BEKLİYOR
Aynı haberde, "Çoğu Rusya ile bağlantısı olmayan 20'den fazla petrol tankeri İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Akdeniz'e geçmek için izin verilmesini bekliyor. Türkiye, tavan fiyatın, kıyı açıklarında sigortasız tanker riskini artırdığını söyleyerek ek sigorta belgesi talep etti" bilgisi paylaşıldı.
Diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın, Karadeniz üzerinden güvenli tahıl koridoru anlaşmasına ve Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına aracılık ettiği kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?
- Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
- SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
- AÖF sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Petrol çakıldı, akaryakıtta rüzgar tersine döndü! İNDİRİM sonrası 10 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- İzmir elektrik kesintisi: 10 Aralık Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bölge bölge kesinti listesi
- KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Dünya Kupası yarı final fikstürü: 2022 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman, hangi gün oynanacak?
- MSB KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ: MSB 1.115 işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? İl il sorgulama ekranı...
- Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2022 Aralık ayı ödeme takvimi açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?
- 2022 TOKİ İSTANBUL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Arnavutköy kura sonuçları hangi tarihte belli olacak?