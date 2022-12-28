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Başkan Erdoğan Financial Times'a göre 2022'ye böyle damga vurdu! Erdoğan elini ustaca oynadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Başkan Erdoğan Financial Times’a göre 2022’ye böyle damga vurdu! Erdoğan elini ustaca oynadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'ye damga vuran diplomasi trafiği ve Türkiye ekonomisindeki dev atılımları Financial Times'ta manşet oldu. Başkan Erdoğan hakkındaki analizde "Erdoğan elini ustaca oynadı" ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarına dikkat çekilirken, barış müzakereleri, tahıl krizi ve esir takasları işaret edildi.

Financial Times, bu yıl yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte değişen dengeler ve Rusya-Batı arasındaki soğuk savaşla birlikte dünyanın yeni yapısını değerlendirdi. Yapılan analizde ise özellikle Türkiye'ye vurgu yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedilen haberde, Erdoğan'ın uluslararası arenada elini ustaca oynadığından bahsedildi.

Haberde "Türkiye, NATO üyeliğine rağmen Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarına katılmadı." sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin baskılara boyun eğmediğinden bahsedilen haber Türkiye ile NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya arasındaki 3'lü muhtıradan ve Türkiye'nin zaferinden de bahsedildi.

Nitekim, Türkiye başka İskandinav ülkelerinin NATO'ya girme talebini veto etmiş, uzun görüşmelerden sonra isteklerini kabul ettirince de NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı. Dünya basını bu yaşananarı 'Türkiye'nin zaferi' olarak isimlendirmişti.

Haberin devamında ise Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya çapında yaşanan tahıl krizinin çözülebilmesi ve gıda enflasyonunun azalabilmesi için ara buluculuk yaptığına dikkat çekildi.

Analizde, "Türkiye, gelecekteki barış müzakerelerinde önemli bir rol oynayabilir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye dışında analizde petrol krizinden de bahsedilerek Hindistan'ın Batı için artan bir önem arz ettiği ifade edilirken, "Hindistan Çin gücünü dengeleme çabalarında oldukça önemli" denildi.

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