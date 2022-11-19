İngiliz Financial Times’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Masada ustalıkla yer alıyor

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen FT, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen FT, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü politikaya da övgü yağdırdı.