İngiliz Financial Times'tan Başkan Erdoğan'a övgü: Masada ustalıkla yer alıyor
Tün dünyayı belirsizlikte bırakan tahıl krizi, bir kez daha Türkiye’nin aracılığıyla çözüldü. Yürüttüğü diplomasi trafiği sayesinde Rusya Ukrayna savaşının neden olduğu gıda krizinde son noktayı koyan Türkiye’nin başarısı, İngiliz Financial Times tarafından konu edildi. FT, Türkiye’nin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın rolünü ele alan bir analize imza attı.
Rusya Ukrayna savaşının dünya genelinde yarattığı gıda krizi, Türkiye'nin çabalarıyla çözüme kavuştu. Rusya ile yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin ardından tüm dünyanın merakla beklediği gelişmeyi "Tahıl koridoru 4 ay daha açık kalacak" sözleriyle duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı büyük yankı uyandırdı.
Tüm dünya Başkan Erdoğan'ın diplomatik başarısını konuşurken İngiliz Financial Times'ta dikkat çeken bir analiz daha geldi.
TÜRKİYE KÜRESEL SİYASETİN ÖNEMLİ BİLEŞENİ
Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti.
Türkiye'nin küresel başarısını ele alan Financial Times, manşetinde "Türkiye gibi bölgesel olarak güçlü ülkeler menüde değil masada olma kararlılığını paylaşıyorlar." ifadelerine yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
Türkiye'nin, yürüttüğü politikalarla güçlü ve belirleyici bir rol üstlendiğinin altını çizen FT, Türk diplomasisinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolünün önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen FT, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü politikaya da övgü yağdırdı.
"MASADA USTALIKLA YER ALIYOR"
Başkan Erdoğan'ın, Soğuk Savaş dönemi ittifaklarına mesafeli durarak ustaca her masada yer aldığını söyleyen İngiliz gazete, Türkiye'nin NATO üyeliği kimliğini de koruyarak hassas dengelerde başarılı bir çözüm süreci yürüttüğünü söyledi.
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