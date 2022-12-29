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Miçotakis'in gizli planına Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı
Gündeme Miçotakis'in gizli planı olarak düşen, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiası Ankara ve Atina arasındaki gerginliği daha da yukarı tırmandırdı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu karara ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" sözlerini kullanarak Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu'nun bu sözleri anında Yunan basınında yankılandı.
Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:41Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 16:41