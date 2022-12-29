Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Yunan basınında gündem olan Girit'in çevresinde karasularını 12 mile çıkarma planına Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" dedi. Bu sözler Yunan medyasında bir numaralı gündem oldu.