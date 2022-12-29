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Miçotakis'in gizli planına Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Gündeme Miçotakis'in gizli planı olarak düşen, Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiası Ankara ve Atina arasındaki gerginliği daha da yukarı tırmandırdı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu karara ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" sözlerini kullanarak Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu'nun bu sözleri anında Yunan basınında yankılandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 16:41
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Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Yunan basınında gündem olan Girit'in çevresinde karasularını 12 mile çıkarma planına Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" dedi. Bu sözler Yunan medyasında bir numaralı gündem oldu.

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Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Çavuşoğlu, 2022 değerlendirmesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye aleyhine kampanya başlatması, Ege'deki tahrikler, soykırım iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar nedeniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı.

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Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalarda yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) 2021'de iki mektup verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Lozan ve Paris antlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını Türkiye'ye karşı öne süremeyeceğini kayda geçirdiklerini dile getirdi.

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Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

SONU SİZİN İÇİN HİÇ İYİ OLMAZ

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'ye cevaben verdiği mektupların siyasi içerikli olduğunu ve Türkiye'nin, Atina yönetiminin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü mektubunu BM'ye ilettiğini aktardı.

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Miçotakis’in gizli planına Çavuşoğlu’ndan tokat gibi yanıt: Sonu sizin için iyi olmaz! Yunan basınını ayağa kaldırdı

Son günlerde Yunan basınındaki özellikle Girit'in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege'de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 1995'te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!" diye konuştu.