Bir ülke daha Schengen’e dahil oldu! 28 yıldır kullandıkları tüm paraları imha ettiler! Hangi ülkelerde Schengen vizesi gerekiyor?

MİLYONLARCA KUNA İMHA EDİLECEK

Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.