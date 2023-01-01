Bir ülke daha Schengen'e dahil oldu! 28 yıldır kullandıkları tüm paraları imha ettiler! Hangi ülkelerde Schengen vizesi gerekiyor?
Yeli yılın gelmesiyle birlikte son dönemde turizm alanında yoğun ilginin yaşandığı Hırvatistan Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. 28 yıldır kullanılan para birimi Kuna ülke genelinde imha edilecek. İşte detaylar...
Avrupa Birliği'ne 2013'te giren "en yeni" üye Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil oldu. 1 Ocak itibarıyla Hırvatistan'ın diğer Schengen ülkeleriyle kara ve deniz sınırlarındaki kontroller kaldırıldı.
TOPLAM ÜLKE SAYISI 27'YE YÜKSELDİ
Havalimanlarındaki kontrollerin kaldırılması için de tarih 26 Mart. Hırvatistan'ın katılımı ile daha önce 4 ortak ile 22 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Schengen Bölgesi'ndeki ülke sayısı 27'ye yükseldi.
MİLYONLARCA KUNA İMHA EDİLECEK
Yaklaşık 4 milyon nüfusa sahip ülkede, 28 yıldır kullanılan para birimi kuna'nın yerini de euro aldı. Bu kapsamda, 500 milyondan fazla banknot ile 5 bin 200 ton madeni para imha edilecek.
"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN"
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen Hırvatistan'a ziyarette bulundu. Slovenya sınırındaki Bregana'ya giden Von Der Leyen, "Bugün tarihi bir gün" dedi.
Leyen, euro'nun Hırvatistan'ı hem ticaret hem de yatırım anlamında daha güçlü kılacağına vurgu yaptı.
HANGİ ÜLKELER SCHENGEN VİZESİ İSTİYOR?
Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
AB'ye üye olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein da Schengen bölgesine dahildir.
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