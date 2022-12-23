Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafı olan ABD’li komutandan skandal Türkiye açıklaması! Engellemeliyiz

ABD'nin bu ilk skandal açıklaması değil. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan ABD ordusu omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğı Suriye Demokratik Güçleri ile bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri bu ay başında yeniden başlatmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir kara harekatının da başlaması sinyalini vermesi üzerine de tepkiler gecikmemişti.