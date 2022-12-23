Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafı olan ABD'li komutandan skandal Türkiye açıklaması! Engellemeliyiz
ABD, terör örgütü PKK'ye silah ve askeri eğitim olarak destek vermeye devam ediyor. ABD'nin terörle mücadele etmesi gerekirken komutanları PKK elebaşları ile dünya basınına poz veriyor. PKK elebaşı Mazlum Kobani'yle fotoğrafı olan ABD'nin Orta Doğu'daki Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Türkiye hakkında "Engellemeliyiz" diyerek skandal açıklamalara imza attı.
ABD'nin Orta Doğu'daki Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'dan skandal Türkiye açıklaması geldi. Terörist elebaşı Mazlum Kobani ile fotoğrafı da olan komutan Pençe-Kılıç Harekatı ile olası bir kara harekatını değerlendirerek "Türkiye'yi engellemeliyiz" dedi.
Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili ABD'den yine skandal açıklamalar geldi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, tepki çekecek ifadelerde bulundu.
Kurilla "Türkiye'nin Suriye operasyonunun engellenmesi gerektiğini savunarak buradaki gerilimi azaltmak ve Türklerin girmesini engellemek için yapılacak her şey çok önemli" sözlerine yer verdi.
Kurilla sözlerine, "Çok endişeliyim çünkü bu durum bölgede istikrarsızlığa ve Suriye'deki ortaklarımızın IŞİD hapishanelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir." diyerek Suriye'nin kuzeyinde 28 hapishane olduğunu kaydetti.
Kurilla, terör örgütü üyeleriyle en sık görüşen ABD'li komutan. ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey ismi olan Kurilla'nın terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir fotoğrafı bile var.
ABD'nin bu ilk skandal açıklaması değil. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan ABD ordusu omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğı Suriye Demokratik Güçleri ile bir süre önce durdurulan ortak devriyeleri bu ay başında yeniden başlatmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir kara harekatının da başlaması sinyalini vermesi üzerine de tepkiler gecikmemişti.
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