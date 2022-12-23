PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2020'de yayımlanan "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda PKK'nın kız çocuklarını dağa kaçırdığına değinildi. Terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü bir kez daha ortaya seren raporda, 14 yaşındaki bir kızın kampta tutulduğu ve ailesiyle görüştürülmediği belirtildi. İşte terör örgütü PKK'nın kız çocukları üzerinden kurduğu alçak tezgah.