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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2020'de yayımlanan "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda PKK'nın kız çocuklarını dağa kaçırdığına değinildi. Terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü bir kez daha ortaya seren raporda, 14 yaşındaki bir kızın kampta tutulduğu ve ailesiyle görüştürülmediği belirtildi. İşte terör örgütü PKK'nın kız çocukları üzerinden kurduğu alçak tezgah.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:29
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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

YPG/PKK, "bünyesindeki çocuk savaşçıları serbest bırakmak" için Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaşma imzalamasına rağmen çocuk savaşçı kullanmaya devam ediyor.

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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ilçesinde varlık gösteren YPG/PKK'lı teröristler, 28 Mart'ta Afrinli 14 yaşındaki Aziz Şeyh Dede'yi alıkoydu.

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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

Kaçırılan Dede'nin ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmezken, terör örgütü genellikle alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için terör kamplarına götürüyor.

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PKK kız çocuklarını dağa kaçırmaya devam ediyor! İşte ABD raporuna yansıyan alçaklık

Halep il merkezinde yaşayan 16-17 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için mart sonunda kaçıran YPG/PKK, şubat sonunda da Suriye'nin kuzeyinde işgalinde tuttuğu Aynularab (Kobani) ilçesinden 14-16 yaşlarındaki 4 çocuğu ailelerinden koparmıştı.