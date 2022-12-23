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Son dakika: Rusya'dan gaz fiyatlandırması için flaş Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.12.2022
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Son dakika: Rusya’dan gaz fiyatlandırması için flaş Türkiye açıklaması

Son dakika haberleri.... Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki gaz merkezi gaz fiyatlandırma mekanizması için araçlar sağlayabilir." şeklinde konuştu.

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