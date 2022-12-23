Türkiye’nin harekat sinyali sonrası ABD’den skandal hamle! McFarlane, Bafel Talabani ile birlikte terörist Ferhat Abdi Şahin ve Salih Müslim’i ziyaret etti

TERÖRİST MAZLUM KOBANİ'DEN ABD VE TALABANİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Bafel Talabani "Rojava ile ilişkilerimiz elbette devam edecek ve daha da gelişecek. Bekamız birlik olmamıza bağlı" dedi.

Görüşmenin ardından terörist Ferhat Abdi Şahin, ABD'li McFarlane ve Bafel Talabani birlikte fotoğraf çekildi.

Terörist Şahin bu fotoğrafı Twitter'dan "KYB lideri Bafel Talabani ve CJTFOIR Komutanı McFarlane ile bölgenin istikrarını korumak için terörle mücadelede ortak çabalar geliştirme konusunda görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bunu genişletmek için çalışıyoruz. Desteğiniz ve dostluğunuz için teşekkürler" mesajıyla paylaştı.