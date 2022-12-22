Yunanistan'dan Girit'te sondaj hamlesi! ExxonMobil ve Hellenic Energy üstlenecek
Yunanistan Ege'de sondaj çalışmalarına hız verdi. Ülke basınında yer alan haberde, ExxonMobil ile Yunan Hellenic Energy şirketleri Girit'in güneyinde sondaj denemesini öne çekme olasılığını değerlendirdiği ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre ilk sondaj denemesi 2025 yerine 2024 yılında yapması öngörülmekte.
Ta Nea gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ExxonMobil ve Hellenic Energy ortak girişiminin Girit'in güneyinde yaptıkları iki boyutlu sismik araştırmaların net bir sonuç ortaya koyması halinde üç boyutlulara geçmeden doğrudan sondaj denemesi ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.
İLK KAZMA NE ZAMAN VURULACAK?
Habere göre, bu durumda, ilk sondaj denemesi 2025 yerine 2024 yılında yapılabilir.
SİSMİK ARAŞTIRMALARA HIZ VERİLDİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların başlayacağını duyurmuştu.
Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin 8 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı kaydedilmişti.
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