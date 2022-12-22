Yunanistan’dan Girit’te sondaj hamlesi! ExxonMobil ve Hellenic Energy üstlenecek

Ta Nea gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, ExxonMobil ve Hellenic Energy ortak girişiminin Girit'in güneyinde yaptıkları iki boyutlu sismik araştırmaların net bir sonuç ortaya koyması halinde üç boyutlulara geçmeden doğrudan sondaj denemesi ihtimali üzerinde durduğu iddia edildi.