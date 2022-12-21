Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar! ABD ve Yunanistan’a net mesajlar

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Komşumuz Yunanistan'ın yayılmacı politikalarına devam etmektedir. Her geçen gün buna yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gereken karşılık verilmiştir. Sağ duyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve buna gayret göstermeleridir. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloga açık olmak beraber hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.