Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar! ABD ve Yunanistan'a net mesajlar
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki NATO tatbikatında Türk jetlerine yaptığı radar kilidine tepki gösteren Bakan Akar, "Gereken karşılık verilmiştir" dedi. ABD Senatosu'nun F-16 kararını da hedef alan Bakan Akar, "ABD tarafı olumlu ve somut adımlar atmalı" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Azerbaycan ve Gürcistan ile iş birliğimiz giderek artmaya devam ediyor. Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini uzanmasını bekliyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrar olabilir.
YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ
Komşumuz Yunanistan'ın yayılmacı politikalarına devam etmektedir. Her geçen gün buna yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gereken karşılık verilmiştir. Sağ duyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve buna gayret göstermeleridir. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloga açık olmak beraber hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.
ABD'YE F-16 ÇAĞRISI
F-16 meselesinde ABD'den somut adımlar bekliyoruz.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
Terörle mücadelemiz de devam ediyor. Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz azimle devam etmekte. Teröristler çaresizce yer altına yönlendirilmekte masum insanlar hedef gösterilmekte. Hiç kimse sınırlarımızın yanında olan teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesin.
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