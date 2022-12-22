Son 40 yılın en büyük kar fırtınası geliyor! Nesilde bir ilk görülecek! ABD'de kırmızı alarm verildi
Dünya genelinde kış mevsimi etkisini göstermeye başlarken ABD'de kırmızı alarm verildi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası beklenirken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından yapılan açıklamada "nesilde bir kez görülecek" denildi. Ulusal Hava Durumu Servisi ise soğuk havalarda ölümlerin yaşanabileceği konusunda uyardı.
NESİLDE BİR İLK GÖRÜLECEK
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80'inin de Noel yaklaşırken son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini bildirdi. Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor.
BOMBA SİKLONU GELİYOR
Geçtiğimiz Salı günü etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasının yarına kadar "bomba siklonu" haline gelmesi bekleniyor. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine kadar sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bildirildi.
SOĞUK HAVA ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR
Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, soğuk havanın önlem alınmaması halinde 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği ve soğuğa uzun süre maruz kalınması halinde hipotermi ve ölümler yaşanabileceği aktarıldı. NWS, fırtınanın basıncının Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde kategori 3 şiddetinde kasırgaya eşdeğer basınca ulaşacağını ifade etti.
ÇOK SAYIDA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Kentucky ve Kuzey Carolina eyaletlerine OHAL ilan edilirken, Colorado eyaletinde yer alan Denver ile Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentinde yüzlerce uçuş iptal edildi. Uçuş takip sitesi Flightaware'e göre, ABD genelinde dün en az bin uçuş iptal edildi.
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