Son 40 yılın en büyük kar fırtınası geliyor! Nesilde bir ilk görülecek! ABD’de kırmızı alarm verildi

NESİLDE BİR İLK GÖRÜLECEK



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80'inin de Noel yaklaşırken son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini bildirdi. Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor.