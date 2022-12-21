Dünyanın en kilolu kadını artık bambaşka biri! “Yeğenini ezerek öldürdü” haberi tüm hayatını değiştirdi
ABD’de, “Yeğenini ezerek öldürdü” haberleri sebebiyle “Yarım tonluk katil” olarak nitelendirilen dünyanın en kilolu kadını 362 kilo verdi. Doktorların sayılı günleri kaldığını belirttiği kadın yaşadığı trajedinin ardından hayatını değiştirmeye karar vererek, 11 ameliyat geçirdi. İşte Mayra Rosales’in son hali...
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales 471 kilo ile başladığı zayıflama serüvenini bambaşka biri olarak tamamladı. Kilosundan dolayı yürüyemeyen hatta yatağından bile kalkamayan kadın "Yeğenini ezerek öldürdü" iddiaları sornası hayatını değiştirmeye karar verdi.
Dünya basınında yeğenini ezerek öldürdüğü haberleri yeralan kadının kilosu sebebiyle bunun doğru olabileceğine inanılıyordu. Ancak işin aslı öyle değildi. Yeğeninin ölüm nedeni tespit edildiğinde bu suçu işlemek için fazla şişman olduğu anlaşılmış ve gerçek böylelikle ortaya çıkmıştı.
Mayra, 2008 yılının Mart ayında yaşanan olayda, iki yaşındaki yeğeni Eliseo'ya bakıcılık yaparken yanlışlıkla bebeğin üzerine yuvarlandığını ve Eliseo'nun ölümüne neden olduğunu gelen polislere itiraf etmişti. Ancak adli tıpta yapılan incelemeler Eliseo'nun kafasına bir darbe alarak öldüğüne işaret etti ve Mayra'nın ağırlığındaki bir insanın kolunu kaldırıp böyle bir şey yapabilme ihtimali yoktu.
Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Mayra da olan biteni itiraf etmek zorunda kalmıştı. Mayra bu hikayeyi, bebek ölmeden birkaç saat önce, yemeğini yemek istemeyen ve mızmızlık eden Eliseo'ya bir saç fırçasıyla defalarca vuran kardeşi Jamie'yi korumak için uydurmuştu.
Çünkü Mayra ve kocası Bernie, bu olaydan birkaç ay önce tamamen Jamie'nin yanına taşınmışlardı ve şişmanlığı nedeniyle kendine bakamayan Mayra'yla Jamie ilgilenmeye başlamıştı.
Bunun karşılığında Jamie de evde olmadığı zamanlarda dört çocuğunu Mayra'ya emanet ediyordu. Çocuğun öldüğü gün de aynı şey oldu. Jamie evden çıkıp çocukları Mayra'yla bıraktı. Annesinin kafasına saç fırçasıyla vurduğu minik bebek bir süre sonra nefes alamamaya başladı. Mayra ambulans çağırdı.
Bebek hemen hastaneye götürüldü. Bir süre sonra Jamie hastaneden arayarak Mayra'ya, "Eliseo'ya zarar verenin kim olduğunu söyleyene kadar bebeğimi görmeme izin vermiyorlar" dedi ve kardeşinden kendisi için yalan söylemesini istedi.
Mayra kardeşine yardım etmek ve sosyal hizmetlerin diğer çocukları alıp götürmesini önlemek için yalan söylemeyi kabul etti ve bebeği yanlışlıkla ezdiğini söyledi. Kısa bir süre sonra gözaltına alınan Mayra cinayetle suçlandı. Medyada genç kadınla ilgili bir karalama kampanyası başlatıldı.
Öte yandan Mayra'nın ifade verebilmesi için yeterince büyük bir mahkeme salonu bulunması, genç kadının kaldığı evin duvarları yıkılarak dışarı çıkarılması gerekti. Mayra nihayet ifade verdikten ve gerçeği açıkladıktan sonra Jamie'nin kaçmasıyla genç kadın idam cezası ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.
Ancak birkaç ay sonra Jamie Teksas'a dönerek yargı karşısına çıktı ve suçunu itiraf etti. Mayra temize çıksa da yaşadığı stres, sağlığının bozulmasına neden oldu. O günden sonra hastanede sürekli doktor tedavisi altında olan Mayra yavaş yavaş kilo verdi.
Gastrik bypass operasyonu sonrası yediklerine dikkat eden ve spor yapmaya başlayan kadın 471 kilo ile başladığı zayıflama serüveninde 87 kiloya kadar indi.
Mayra 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını seçilmişti.
Doktorların kilosu nedeniyle sayılı günü kaldığını ifade ettiği Mayra kilo verme hikayesi ile herkese ilham oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBB burs sonuçları az önce duyuruldu! T.C Kimlik No ile 2022-2023 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı konukları açıklandı! O Ses Türkiye yılbaşı özel yarışmacıları ve jüri üyeleri kimler?
- KPSS-2022/2 TERCİH KILAVUZU: Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim 2. tercihler nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar
- Uzman Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? 2023 Öğretmen, Başöğretmen, Uzman öğretmen maaş farkı HESAPLAMA
- Uzman öğretmenlik sertifikası nereden alınır? e-Devlet sertifika sorgulama ekranı! MEB Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları...
- 21 Aralık en uzun gece mi? 2022 En uzun gece kaç saat? Kış gündönümü nedir?
- TOKİ ARTVİN MERKEZ KURA SONUÇ EKRANI | Artvin TOKİ 500 konut kura çekimi CANLI İZLE! Nihai ve Yedek İSİM LİSTESİ...
- 2023 yılı MTV hesaplama: 1.300 silindir altı, 1300 - 1600 - 1800 - 2000 cc MTV ne kadar oldu? Yeni otomobil vergisi kaç TL?
- Asgari ücret bugün açıklanır mı? 2023 asgari ücret zammı ne zaman, hangi gün belli olacak? Tarih belli oldu mu?
- Bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Adana ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? Bugün hangi illerde eğitime ara verildi?
- 1613 personel alımı yapacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?
- MTV indirimi son dakika! Araba fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi marka araba fiyatlarında düşüş olacak? MTV hesaplama...