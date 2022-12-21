21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünyanın en kilolu kadını artık bambaşka biri! “Yeğenini ezerek öldürdü” haberi tüm hayatını değiştirdi

Dünyanın en kilolu kadını artık bambaşka biri! “Yeğenini ezerek öldürdü” haberi tüm hayatını değiştirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Dünyanın en kilolu kadını artık bambaşka biri! “Yeğenini ezerek öldürdü” haberi tüm hayatını değiştirdi

ABD’de, “Yeğenini ezerek öldürdü” haberleri sebebiyle “Yarım tonluk katil” olarak nitelendirilen dünyanın en kilolu kadını 362 kilo verdi. Doktorların sayılı günleri kaldığını belirttiği kadın yaşadığı trajedinin ardından hayatını değiştirmeye karar vererek, 11 ameliyat geçirdi. İşte Mayra Rosales’in son hali...

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Mayra Rosales 471 kilo ile başladığı zayıflama serüvenini bambaşka biri olarak tamamladı. Kilosundan dolayı yürüyemeyen hatta yatağından bile kalkamayan kadın "Yeğenini ezerek öldürdü" iddiaları sornası hayatını değiştirmeye karar verdi.

Dünya basınında yeğenini ezerek öldürdüğü haberleri yeralan kadının kilosu sebebiyle bunun doğru olabileceğine inanılıyordu. Ancak işin aslı öyle değildi. Yeğeninin ölüm nedeni tespit edildiğinde bu suçu işlemek için fazla şişman olduğu anlaşılmış ve gerçek böylelikle ortaya çıkmıştı.

Mayra, 2008 yılının Mart ayında yaşanan olayda, iki yaşındaki yeğeni Eliseo'ya bakıcılık yaparken yanlışlıkla bebeğin üzerine yuvarlandığını ve Eliseo'nun ölümüne neden olduğunu gelen polislere itiraf etmişti. Ancak adli tıpta yapılan incelemeler Eliseo'nun kafasına bir darbe alarak öldüğüne işaret etti ve Mayra'nın ağırlığındaki bir insanın kolunu kaldırıp böyle bir şey yapabilme ihtimali yoktu.

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Mayra da olan biteni itiraf etmek zorunda kalmıştı. Mayra bu hikayeyi, bebek ölmeden birkaç saat önce, yemeğini yemek istemeyen ve mızmızlık eden Eliseo'ya bir saç fırçasıyla defalarca vuran kardeşi Jamie'yi korumak için uydurmuştu.

Çünkü Mayra ve kocası Bernie, bu olaydan birkaç ay önce tamamen Jamie'nin yanına taşınmışlardı ve şişmanlığı nedeniyle kendine bakamayan Mayra'yla Jamie ilgilenmeye başlamıştı.

Bunun karşılığında Jamie de evde olmadığı zamanlarda dört çocuğunu Mayra'ya emanet ediyordu. Çocuğun öldüğü gün de aynı şey oldu. Jamie evden çıkıp çocukları Mayra'yla bıraktı. Annesinin kafasına saç fırçasıyla vurduğu minik bebek bir süre sonra nefes alamamaya başladı. Mayra ambulans çağırdı.

Bebek hemen hastaneye götürüldü. Bir süre sonra Jamie hastaneden arayarak Mayra'ya, "Eliseo'ya zarar verenin kim olduğunu söyleyene kadar bebeğimi görmeme izin vermiyorlar" dedi ve kardeşinden kendisi için yalan söylemesini istedi.

Mayra kardeşine yardım etmek ve sosyal hizmetlerin diğer çocukları alıp götürmesini önlemek için yalan söylemeyi kabul etti ve bebeği yanlışlıkla ezdiğini söyledi. Kısa bir süre sonra gözaltına alınan Mayra cinayetle suçlandı. Medyada genç kadınla ilgili bir karalama kampanyası başlatıldı.

Öte yandan Mayra'nın ifade verebilmesi için yeterince büyük bir mahkeme salonu bulunması, genç kadının kaldığı evin duvarları yıkılarak dışarı çıkarılması gerekti. Mayra nihayet ifade verdikten ve gerçeği açıkladıktan sonra Jamie'nin kaçmasıyla genç kadın idam cezası ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Ancak birkaç ay sonra Jamie Teksas'a dönerek yargı karşısına çıktı ve suçunu itiraf etti. Mayra temize çıksa da yaşadığı stres, sağlığının bozulmasına neden oldu. O günden sonra hastanede sürekli doktor tedavisi altında olan Mayra yavaş yavaş kilo verdi.

Gastrik bypass operasyonu sonrası yediklerine dikkat eden ve spor yapmaya başlayan kadın 471 kilo ile başladığı zayıflama serüveninde 87 kiloya kadar indi.

Mayra 2009 yılında dünyanın en kilolu kadını seçilmişti.

Doktorların kilosu nedeniyle sayılı günü kaldığını ifade ettiği Mayra kilo verme hikayesi ile herkese ilham oluyor.

Vinçle evden çıkarılmıştı! Tam 322 kilo verdi VİNÇLE EVDEN ÇIKARILMIŞTI! TAM 322 KİLO VERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA