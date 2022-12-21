Dünyanın en kilolu kadını artık bambaşka biri! “Yeğenini ezerek öldürdü” haberi tüm hayatını değiştirdi

Mayra, 2008 yılının Mart ayında yaşanan olayda, iki yaşındaki yeğeni Eliseo'ya bakıcılık yaparken yanlışlıkla bebeğin üzerine yuvarlandığını ve Eliseo'nun ölümüne neden olduğunu gelen polislere itiraf etmişti. Ancak adli tıpta yapılan incelemeler Eliseo'nun kafasına bir darbe alarak öldüğüne işaret etti ve Mayra'nın ağırlığındaki bir insanın kolunu kaldırıp böyle bir şey yapabilme ihtimali yoktu.