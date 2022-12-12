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Yunanistan'ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina'ya sert mesaj: ABD'nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

Başkan Erdoğan, Kızılelma için "Çok fazla sürmeyecek, 1 ay içinde uçurma durumu olabilir" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Tayfun Atina'yı vuracak diyorlar, rahat durmazsan vuracak tabii" dedi. Peki Kızılelma ne zaman uçacak? Kızılelma'nın özellikleri neler? Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı ne avantaj sağlayacak? Kızılelma harp stratejisini nasıl etkiler? Türkiye'nin savaş gücüne nasıl bir katkı sunacak? Başkan Erdoğan'ın Tayfun mesajı ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:19
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Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında iki önemli mesaj verdi. İlki 'Kızılelma'. İkincisi de Atina'ya verdiği mesajlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

ERDOĞAN'DAN 'KIZILELMA' MESAJI

aşkan Erdoğan "Kızılelma 1 ay içerisinde havalanırsa olay farklı yöne gitmiş olacak" dedi.

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Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ATİNA'YA MESAJ

İkinci olarak, Başkan Erdoğan'ın Atina'ya mesajı var. Erdoğan "Tayfun Atina'yı vuracak diyorlar, rahat durmazsan vuracak tabii" dedi.

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Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

Bu mesajlar ne anlama geliyor? Kızılelma'nın hangi özellikleri var? Türkiye'nin savunmasına nasıl bir katkı sunacak? Savaş stratejileri içinde Kızılelma'nın yeri ne? Bu uyarılar Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için adım atmasını sağlar mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

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