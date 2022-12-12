Yunanistan’ın korkulu rüyası KIZILELMA ve TAYFUN! Atina’ya sert mesaj: ABD’nin etekleri altında! Bütün derinliklerini...

Bu mesajlar ne anlama geliyor? Kızılelma'nın hangi özellikleri var? Türkiye'nin savunmasına nasıl bir katkı sunacak? Savaş stratejileri içinde Kızılelma'nın yeri ne? Bu uyarılar Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog için adım atmasını sağlar mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;