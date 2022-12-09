09 Aralık 2022, Cuma
New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını "Putin Biden'ı yendi" manşetiyle duyurdu
ABD ve Rusya arasındaki tutukluluk takasında zafer Putin'in oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, gözaltına alınarak tutuklanan basketbolcu Brittney Griner karşılığında ABD'den Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u aldı. New York Post söz konusu gelişmeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanlarında Sergei Markov'un "Putin Biden'ı yendi" ifadeleriyle duyurdu.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:26
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