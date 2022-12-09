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Haberler Galeri New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını "Putin Biden'ı yendi" manşetiyle duyurdu

New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını "Putin Biden'ı yendi" manşetiyle duyurdu

ABD ve Rusya arasındaki tutukluluk takasında zafer Putin'in oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, gözaltına alınarak tutuklanan basketbolcu Brittney Griner karşılığında ABD'den Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u aldı. New York Post söz konusu gelişmeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanlarında Sergei Markov'un "Putin Biden'ı yendi" ifadeleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:26
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New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını Putin Biden’ı yendi manşetiyle duyurdu

Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.

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New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını Putin Biden’ı yendi manşetiyle duyurdu

Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, 'Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta' ifadelerini kullandı.

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New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını Putin Biden’ı yendi manşetiyle duyurdu

Rusya'nın 'Bout vatanına döndü' sözcü ile doğruladığı takas ABD'de resmen infiale neden oldu.

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New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını Putin Biden’ı yendi manşetiyle duyurdu

"PUTIN BIDEN'I YENDİ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanlarında Sergei Markov takas için 'Putin, Biden'ı yendi' yorumunda bulundu.

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New York Post basketbolcu silah kaçakçısı takasını Putin Biden’ı yendi manşetiyle duyurdu

Markov'n sözleri ABD'nin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Post'a manşet oldu.