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Putin'den "Türkiye'de gaz merkezi" mesajı: Gelecek aylarda kurulabilir

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Giriş: 15.12.2022 16:14
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" ifadelerini kullandı.
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"Türkiye'de gaz merkezi" mesajı
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