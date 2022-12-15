ABD’de üvey aile vahşeti! Her satırı kan dondurdu

Çocukların bakıcılığını yapan bir kadın gördüklerini anlattı. İşten ayrılmak istediğini ancak bu durumda işkencenin devam edeceğinden endişe ettiğini belirtti. Çiftin 2 çocuktan yalnızca birini inatçı ve hiperaktif olduğu gerekçesi ile hizada tutmak için taciz ettiklerini söyledi.