ABD’de üvey aile vahşeti! Her satırı kan dondurdu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğunun üvey ailesi tarafından ağır işkenceye maruz bırakıldığı ortaya çıktı. İşte dehşete ilişkin davada kan donduran ayrıntılar...
ABD'de bir çift büyüttükleri çocuğa işkence yapmakla suçlandı. Çiftin çocuğa yaşattıkları ise kan dondurdu.
İkisi de 32 yaşında olan Nicholas Spencer ve eşi Mackenzie Leigh Mathias Spencer, çocuğu çırılçıplak gezmeye zorladı. Sık sık başı yere bakacak şekilde garip pozisyonlarda bırakılmış ve sadece soğuk yemekler yemeye zorlanmış olduğu polisin iddiaları arasında yer aldı.
Çiftin evlat edindikleri üç çocuk arasından zihinsel engelli olduğunu iddia ettikleri, 10 yaşındaki çocuğu geceleri ahşap bir platformada yatırdığı da dava dosyasında yer alan bilgiler arasında yer aldı. Bütün bunların bir yandan da kameraya aldıkları belirtildi.
Sabah'ın haberine göre, yetkililer, kurbanın kameradan uzak olan yerlerde de daha ağır işkencelere dayanmış olabileceğini ekledi.
Çocukların bakıcılığını yapan bir kadın gördüklerini anlattı. İşten ayrılmak istediğini ancak bu durumda işkencenin devam edeceğinden endişe ettiğini belirtti. Çiftin 2 çocuktan yalnızca birini inatçı ve hiperaktif olduğu gerekçesi ile hizada tutmak için taciz ettiklerini söyledi.
Çiftin avukatı ise, ikilinin cezaevinde tedavi edilemeyecek bakım gerektiren bir hastalığı olduğunu iddia etti.
Savcının kefaletten kaçma olasılığı yüksek oldığı gerekçesi ile tutuklu kamaya devam edilmelerini talep ettiği çiftin kafalet başvusu hakkında karar verilene kadar hapiste kalmasına karar verildi.
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