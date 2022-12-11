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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Başkan Erdoğan'dan 30 kilometre derinlik vurgusu

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Putin ile kritik görüşme! Başkan Erdoğan’dan 30 kilometre derinlik vurgusu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmenin detaylarını aktaran Mehmet Karataş, görüşmede tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındığını dile getirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı’na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayınında sıcak gelişmenin detaylarını aktardı. Önemli bilgiler veren Mehmet Karataş, görüşmede tahıl koridoru ve bölgesel konular ele alındığını belirtti.

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Başkan Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

HEYETLER İSTANBULDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İstanbul'da, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Vershinin ile bir araya gelmişti. Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı, Rus ve Türk heyetler arasındaki görüşmelerde Tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Türkiye, Rusya'yla yaptığı siyasi istişarelerde PKK/YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini yineledi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada; görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldığı belirtildi. PKK/YPG/PYD terör örgütüyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Rusya'dan Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uyması yönündeki beklenti dile getirildi.

Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Açıklamaya göre Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası antlaşmalara aykırı faaliyetlere son verilmesinin önemini vurguladı.

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