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Belçika'da grev hava trafiğini vurdu: Uçuşların yüzde 70’i iptal

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Belçika’da grev hava trafiğini vurdu: Uçuşların yüzde 70’i iptal

Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde yapılacak grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için 16 Aralık'ta uçuşların yüzde 70'ini iptal edecek.

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