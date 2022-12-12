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Mike Tyson ve DJ Khaled Umre’ye gitti! Kabe'yi görünce göz yaşlarını tutamadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Mike Tyson ve DJ Khaled Umre’ye gitti! Kabe’yi görünce göz yaşlarını tutamadı

Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled ile Müslüman olduktan sonra Malik Abdülaziz ismini alan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson Mekke’ye gitti. Kabe’yi gören Khaled gözyaşlarını tutamadı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü DJ Khaled Kabe'de duygu dolu anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Filistin asıllı Amerikalı DJ Khaled, müslüman olup Malik Abdülaziz ismini alan dünyaca ünlü boksör Mike Tyson'ın daveti üzerine Mekke'ye gitti. Kabe'yi ziyaret eden Khaled duygulanarak göz yaşlarını tutamadı.

Khaled o anları "Mekke'de yürüdüğüm gün gözlerimden sevinç gözyaşları aktı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından da paylaştı.

Videoda Tyson ve Khaled'in Kelime-i Tevhid ile salavat getirdiği duyuldu.

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