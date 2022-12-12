Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınını korkuttu! Erdoğan Atina'yı vuracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika’dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." açıklamaları Yunan basınında panik yarattı. Manşetlere taşınan sözler için "Atina'yı vuracak" ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki provokasyonlarına ve adaların silahlarla donatılmasına tepki gösterdi.
Samsun'da gençlerle buluşan Erdoğan, füze çalışmalarına işaret ederek, "Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. vuracak tabii, sen rahat durmazsan, Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak." dedi.
Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde, Atina'nın tehdit edildiği kaydedildi.
TA NEA: FÜZELER ATİNA'YI VURACAK
Ta Nea gazetesi, gelişmeyi, "Erdoğan: Füzelerimiz Atina'yı vuracak" başlığıyla aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Türkiye'nin füzelerinden korktuğunu vurguladığı belirtildi.
ERT: ATİNA'YI FÜZE SALDIRISIYLA TEHDİT ETTİ
ERT televizyonu, "Erdoğan, Atina'yı füze saldırısıyla tehdit etti" diye yazdı.
Konuya ilişkin haberde, "Erdoğan, 'Adaları silahlandırmak için Amerika'dan (silah) almaya kalkarsanız Türkiye buna seyirci kalmaz.' diye konuştu." denildi.
"BU ÜRETİM YUNANLILARI KORKUTUYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunularak, "Yunanistan Ege adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacak. Artık roketlerimizi yapmaya başladık. Doğal olarak bu üretim Yunanlıları korkutuyor. 'Tayfun' deyince Yunanlılar Atina'yı vuracağından korkuyor. Tabii ki vuracak." ifadeleri aktarıldı.
Aynı haberde, söz konusu füzenin ekim ayında Rize'den fırlatıldığına dair test atışı hatırlatıldı.
KATHİMERİNİ: YUNANLILAR SAKİNLEŞMEZSE ATİNA'YI VURACAK
"Erdoğan: Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığını kullanan Kathimerini, Türkiye'nin balistik füze denemesinin Atina'yı endişelendirdiğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.
Ayrıca Erdoğan'ın, "Yunanistan'ın son dönemdeki tutumunu kabul edemeyiz. Bu saldırgan ve düşmanca tavır içinde pasif ve sessiz kalamayız." ifadelerine yer verildi.
ETHNOS: ERDOĞAN'DAN YENİ MEYDAN OKUMA
Ethnos, verilen mesajı, "Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Siz sakin kalmazsanız Türk füzesi Tayfun Atina'yı vuracak" şeklinde gördü.
Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi.
Savunma ürünlerinde geçmişte yerlilik oranının yüzde 20 düzeyinde olduğu, ancak şimdi bu oranın yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.
Erdoğan'ın, "Ya bir F-16'mız varsa ama cephanemiz yoksa? Ama şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. SİHA'lara özel mühimmatı da yapıyoruz." dediği belirtildi.
SKAİ: ATİNA USLUCA OTURMAZSA FÜZELERİMİZ ONU VURUR
Skai televizyonu da haberinin başlığında "Erdoğan'dan yeni tehditler ve meydan okumalar" diye yazdı, devamında "Atina usluca oturmazsa füzelerimiz onu vurur." denildi.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Amerika'dan alıp adalara oradan oraya yerleştirmeye kalkarsanız Türkiye gibi bir ülke öylece bakamaz." ifadesine vurgu yapıldı.
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