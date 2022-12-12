Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını korkuttu! Erdoğan Atina’yı vuracak

ETHNOS: ERDOĞAN'DAN YENİ MEYDAN OKUMA

Ethnos, verilen mesajı, "Erdoğan'dan yeni meydan okuma: Siz sakin kalmazsanız Türk füzesi Tayfun Atina'yı vuracak" şeklinde gördü.

Türkiye'nin İHA, SİHA ve Akıncı ile savunma sanayiinde devrim yaptığına dair açıklamaya işaret edildi.

Savunma ürünlerinde geçmişte yerlilik oranının yüzde 20 düzeyinde olduğu, ancak şimdi bu oranın yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.

Erdoğan'ın, "Ya bir F-16'mız varsa ama cephanemiz yoksa? Ama şimdi F-16'nın mühimmatını biz yapıyoruz. SİHA'lara özel mühimmatı da yapıyoruz." dediği belirtildi.