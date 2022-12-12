Atina'da "Tayfun füzesi" paniği! Başkan Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'da endişeye neden oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tayfun füzesi ile ilgili Atina'ya yaptığı uyarı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

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