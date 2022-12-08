Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a mesaj: Batı Trakya Türklerini yalnız bırakmayacağız

Yunanistan, Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğünü ihlal etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'ı bu ihlalleri nedeniyle üç kez mahkum etmiştir. Yunanistan, yaklaşık 15 yıldır AİHM'in bu kararlarını uygulamamaktadır.