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İran'da olaylar yatışmıyor! İkinci idam gerçekleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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İran’da olaylar yatışmıyor! İkinci idam gerçekleşti

Son dakika haberi...İran’daki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güç mensubu iki kişiyi öldüren gösterici halka açık bir şekilde idam edildi.

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