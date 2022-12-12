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Japonya’da akılalmaz olay! Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Japonya’da akılalmaz olay! Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı

Japonya’da emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde saklayan 53 yaşındaki şahıs tutuklandı. Shogo Kanaya’nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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