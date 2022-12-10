AB’nin gizli göçmen hapishaneleri ortaya çıktı! Mültecilere kafeste insanlık dışı muamele

Her fırsatta insan haklarını dillendiren Batı'nın, mültecilere karşı insanlık dışı yeni bir zulmü daha gün yüzüne çıktı. Uluslararası yayın kuruluşlarının ortak araştırması, Avrupa Birliği'nin (AB) gizli göçmen hapishanelerini ifşa etti.

Haberin kaynağı ARD, Spiegel, Lighthouse Reports, Sky News, Le Monde, Domani, SRF ve RFE/RL Bulgaria kuruluşları oldu. Yapılan araştırmaya göre bu hapishanelerden biri Bulgaristan'da sınır karakolunun arazisinde bulunuyor.