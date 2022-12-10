10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de yer yerinden oynadı! Başkan Biden topun ağzında: Bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz

ABD'de yer yerinden oynadı! Başkan Biden topun ağzında: Bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
ABD’de yer yerinden oynadı! Başkan Biden topun ağzında: Bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz

ABD'nin 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout'u mahkum takası ile serbest bırakması ülkede deyim yerindeyse büyük bir sarsıntı yarattı. ABD'de hükümeti ve Başkan Biden topa tutuldu. ABD medyasında geniş yer bulan bu konu için birbirinden çarpıcı yorumlarda bulunuldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında yapılan pazarlıklar sonucu esir takası gerçekleştirildi. Takasta 'Ölüm Taciri' lakaplı silah kaçakçısı Viktor Bout Rusya'ya teslim edilirken, basketbol yıldızı Brittney Griner ise ABD'ye verildi. Kıyamet bu takas sonrası koptu. ABD'nin pazarlıkta başarısız olduğunu ifade eden siyasiler ve ülke vatandaşları Biden hükümetini topun ağzına koydu.

VİCTOR BOUT: NAMIDİĞER ÖLÜM TACİRİ
ABD ile Rusya arasında soğuk savaş sürerken, uzun pazarlıklar sonucu esir takasları gerçekleşiyor. Bu kapsamda son takas geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

56 yaşındaki silah taciri Viktor Bout, ABD tarafından Rusya'ya teslim edilirken, Rusya ise ABD'ye 10 aydır hapis yatan basketbol yıldızı Brittney Griner'i iade etti.

TAKASIN ARDINDAN ABD'DE KIYAMET KOPTU
ABD ile Rusya arasında yapılan daha önceki takaslarda görülmeyen bir şey oldu. Bu takasın ardından ABD'de deyim yerinde ise yer yerinden oynadı. ABD medyası ve ülkedeki muhalifler Biden hükümetini topun ağzına koydu, kıyameti kopardı.

Kıyametin nedeni ise: 'Ölüm Taciri' lakabı ile bilinen Bout'un teslim edilmesine karşılık yalnızca basketbol yıldızı Griner'ın geri alınabilmesiydi.

ASKERİ İSTİHBARATIN KİLİT İSMİ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR
ABD'nin teslim ettiği Bout, 25 yıl hapis cezası almıştı. Rusya için askeri istihbaratta kilit isimlerden biri olarak düşünülüyor.

Bu kadar önemli bir ismin, basketbol yıldızına karşılık teslim edilmiş olması ABD'nin mağlup olduğu yorumlarına neden oluyor.

"ABD ÇOK BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"
ABD medyası ve siyasetçiler Biden'ı eleştiri yağmuruna tutarken, Bout'u yakalayan isimden çok çarpıcı yorum geldi. DAE sorumlusu Tom Pasquarello, "ABD çok büyük bedel ödeyecek." ifadelerini kullandı.

"SERBEST BIRAKILMASINA İNANAMIYORUM"
Anlaşma sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Pasquarello, "Dünyanın herhangi bir yerinde silah anlaşmaları düzenleme potansiyeline sahip birinin mahkum takasında serbest bırakıldığına inanamıyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BU NASIL PAZARLIK?"
Pasquarello, pazarlığın başarısızlığına da dikkat çekerek, "Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi görünüyor." dedi.

BOUT'TAN İLK AÇIKLAMA: BU ONLAR İÇİN KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM
Takas sonrası ilk röportajını veren Bout, "Batı, Sovyetler Birliği'nin dağılmaya başladığı 1990'larda bizi bitiremediğine inanıyor.

Şu an bizim yaptığımız şey kimseye teslim olmamak, nasıl yaşayacağımız, nasıl bağımsız olacağımız ve halkımızın nasıl geliştiğidir. Bu onlar için kabul edilemez bir durum" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA