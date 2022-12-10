ABD’de yer yerinden oynadı! Başkan Biden topun ağzında: Bunun bedelini çok ağır ödeyeceğiz

"BU NASIL PAZARLIK?"

Pasquarello, pazarlığın başarısızlığına da dikkat çekerek, "Bu adam dünyadaki herkesten daha fazla katliamda ve ayaklanmada rol oynadı ve onun karşılığında iki kişi bile alamadık. Bu nasıl pazarlık? Daha çok bedavaya yapılan bir anlaşma gibi görünüyor." dedi.