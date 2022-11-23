Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye provokasyonu! İzin istemeyeceğiz
Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi taciz eden, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan, provokasyonlarına devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'yi hedef aldığı açıklamada, "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Yunanistan son dönemlerde artan Ege ve Doğu Akdeniz provokasyonuna bir yenisini daha ekledi. Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmayı bırakmayan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." dedi.
Uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayriaskeri Statüdeki adaları silahlandırdığı gözler önüne serilen Yunanistan'dan bir provokasyon daha geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı.
Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırdığı gözler önüne serilen Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan Başbakaı Kiryakos Miçotakis, basın toplantısında Türkiye'yi hedef aldı.
Yunanistan'ın Akdeniz'de işbirliği için bir güç olduğunu söyleyen Miçotakis, tahmin edilemez diye nitelediği Türkiye'den şikayetçi oldu.
Türkiye ile dürüst bir diyalog istediğini söylerken yine masadan kaçmak için bir bahane bulan Miçotakis, "saçma bir diyaloga girmeyeceğiz" yorumunu yaptı.
Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırdıklarını üstü ortülü bir şekilde itiraf eden Miçotakis "Ülkemizi silahlandırmak için komşu ülkeden izin istemeyeceğiz." dedi.
Miçotakis, Türkiye'nin de Ege ve Akdeniz'de provokasyon yaptığını öne sürdü.
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